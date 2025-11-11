Stupri a Caivano, i due maggiorenni condannati anche in Appello

I giudici della Corte di appello di Napoli hanno deciso di condannare Pasquale Mosca alla pena inflitta in primo grado e di riformare la sentenza per Giuseppe Varriale. La sentenza arriva in relazione alle violenze sessuali che hanno coinvolto, nel 2023 a Caivano, in provincia di Napoli, due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni

La Corte di appello di Napoli ha deciso di condannare Pasquale Mosca alla pena inflitta in primo grado, pari a 13 anni e 4 mesi, ed ha riformato la sentenza per Giuseppe Varriale a 8 anni e 8 mesi di reclusione in relazione alle violenze sessuali che hanno coinvolto, nel 2023 a Caivano, in provincia di Napoli, due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni. In primo grado i due giovani, che oggi hanno 20 e 21 anni rispettivamente, erano stati condannati a 13 anni e 4 mesi e a 12 anni e 5 mesi, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare Mariangela Guida del tribunale di Napoli Nord.