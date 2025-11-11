Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stupri a Caivano, i due maggiorenni condannati anche in Appello

Cronaca
©Ansa

I giudici della Corte di appello di Napoli hanno deciso di condannare Pasquale Mosca alla pena inflitta in primo grado e di riformare la sentenza per Giuseppe Varriale. La sentenza arriva in relazione alle violenze sessuali che hanno coinvolto, nel 2023 a Caivano, in provincia di Napoli, due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni

ascolta articolo

La Corte di appello di Napoli ha deciso di condannare Pasquale Mosca alla pena inflitta in primo grado, pari a 13 anni e 4 mesi, ed ha riformato la sentenza per Giuseppe Varriale a 8 anni e 8 mesi di reclusione in relazione alle violenze sessuali che hanno coinvolto, nel 2023 a Caivano, in provincia di Napoli, due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni. In primo grado i due giovani, che oggi hanno 20 e 21 anni rispettivamente, erano stati condannati a 13 anni e 4 mesi e a 12 anni e 5 mesi, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare Mariangela Guida del tribunale di Napoli Nord.

La decisione dei giudici

Nella decisione odierna, il sostituto procuratore generale di Napoli, al termine della sua requisitoria, ha chiesto ai giudici la conferma della condanna per Mosca, difeso dall' avvocato Giovanni Cantelli, mentre per Varriale ha avanzato una proposta di concordato che però non è stata accolta dal legale del giovane, l'avvocato Dario Carmine Procentese. Proprio Cantelli, nel corso della sua arringa, ha ribadito la parziale incapacità di intendere e volere di Mosca da cui deriverebbe anche la sua inadeguatezza a riconoscere i reati che stava commettendo. In aula, alla lettura del dispositivo, erano presenti anche l'avvocato Clara Niola, la legale della più piccola delle due vittime e della madre insieme all'avvocato Giovanna Limpido, legale del padre della stessa vittima. I due giovani imputati hanno deciso di non essere presenti alla lettura del dispositivo, arrivata dopo una camera di consiglio durata poco meno di tre ore. 

Approfondimento

Stupri a Caivano, condannati i due imputati maggiorenni
FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

Caivano, la storia del Parco Verde tra droga e violenze

La zona - segnata da una storia di criminalità - si trova a Nord di Napoli. Il complesso fu costruito con i fondi messi a disposizione dopo il terremoto dell'80, con una serie di palazzoni uno vicino all’altro. Con il tempo qui si sono annidati i clan ed è proliferato il commercio degli stupefacenti. Diversi i casi di cronaca avvenuti tra questi edifici, diventati tristemente noti: dalla morte di Fortuna Loffredo nel 2014, agli stupri di gruppo ai danni di due minorenni emersi nell'agosto di quest'anno

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Stupri a Caivano, i due maggiorenni condannati anche in Appello

Cronaca

I giudici della Corte di appello di Napoli hanno deciso di condannare Pasquale Mosca alla pena...

Federmanager Roma: "Parità e welfare, tra norme e opportunità"

Cronaca

Più donne nei ruoli STEM e decisionali, riduzione effettiva del divario retributivo, crescita...

Benno Neumair, la vita in carcere dopo omicidio dei genitori

Cronaca

Il 34enne, riconosciuto colpevole dell’uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, è...

Arezzo, bimbo di 4 anni intossicato da biscotti alla cannabis

Cronaca

Arrestato lo zio trentenne del bambino. Nella perquisizione a casa dell’uomo sono stati...

Milano, inchiesta su “cecchini del weekend” a Sarajevo: anche italiani

Cronaca

La Procura di Milano sta indagando per omicidio volontario plurimo aggravato da motivi abietti e...

Cronaca: i più letti