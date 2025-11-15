Offerte Black Friday
Sistema Salute, sanità e modelli di sviluppo

Cronaca

L’approfondimento di Sky Tg24 dedicato al valore della cura e dell’industria farmaceutica. Ospiti della prima puntata, dedicata alla sanità e i nuovi modelli di sviluppo, il ministro della Salute Orazio Schillaci, la senatrice Beatrice Lorenzin e il presidente di Farmindustria Marcello Cattani

