1/26 Sky TG24 / Quorum YouTrend

La scorsa settimana è stata segnata dalla morte di Silvio Berlusconi, imprenditore in svariati campi e politico che ha contraddistinto gli ultimi decenni dell’Italia. Un personaggio amato dai suoi sostenitori e criticato dagli oppositori. Come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, il giudizio complessivo sulla sua figura, considerata in tutte le sue sfaccettature, è positivo per il 57% degli intervistati, mentre è negativo per il 35%

Lo speciale con tutte le notizie sulla scomparsa di Berlusconi