Berlusconi, Meloni: "Lui protagonista, suoi avversari hanno perso"

"Silvio Berlusconi esce di scena da protagonista". È l'esordio di una lettera del premier Giorgia Meloni al Corriere della Sera nel giorno dei funerali del fondatore di FI. "Sul suo nome gli italiani si sono divisi e il giudizio della storia sarà diverso da quello della cronaca – continua il presidente del Consiglio – c'è chi lo ha combattuto politicamente con lealtà e chi invece ha usato mezzi impropri per provare a sconfiggerlo. Anche questo è un dato sul quale riflettere, per l'oggi e per il domani, perché alla fine di questa storia i suoi avversari hanno perso".

Gli stereotipi

"La naturale empatia che molti italiani provavano per Berlusconi derivava dall'essere uno di loro uno che ce l'aveva fatta e che non apparteneva a quei mondi esclusivi inaccessibili tipici delle storiche famiglie influenti italiani", osserva Meloni che sottolinea che il leader di Forza Italia "è stato il primo della nostra storia repubblicana a diventare presidente il consiglio dopo essersi affermato al settore privato". Per Meloni, Berlusconi "ha impedito che i post comunisti prendessero il potere in Italia pochi anni dopo il crollo dell'Unione sovietica che aveva sancito alla fine comunismo in Europa. Un paradosso storico evitato dalla sua decisione di fondare Forza Italia e federare le forze politiche del centro, della destra, e il movimento leghista".