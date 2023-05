Si torna alle urne in 41 Comuni italiani per il secondo turno delle elezioni amministrative. Sette i capoluoghi chiamati a eleggere il sindaco al ballottaggio: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi. Il centrodestra parte da un ampio vantaggio, guadagnato nel primo turno del 14 e 15 maggio quando ha strappato Latina al centrosinistra e mantenuto Sondrio, Treviso e Imperia. Il risultato di partenza è quindi di 4 a 2, con il centrosinistra che si è imposto solo a Teramo e Brescia. Urne aperte per il primo turno delle amministrative in Sicilia, dove vanno al voto 128 Comuni fra cui altre quattro grandi città: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. Primo turno anche in 39 Comuni della Sardegna, di cui solo due sopra i 15mila abitanti, Assemini (Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna). In tutta Italia i seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15.