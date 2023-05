Elezioni comunali, ballottaggio ad Ancona: candidati e come votare

Nel capoluogo marchigiano si torna a votare domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15. In corsa ci sono Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (Pd e Terzo Polo)

Dopo il primo turno di elezioni amministrative del 14 e 15 giugno, Ancona - unico capoluogo di Regione in questa tornata - è richiamata alle urne domenica 28 e lunedì 29 maggio per scegliere al ballottaggio il sindaco. A sfidarsi sono Daniele Silvetti, sostenuto dal centrodestra, e Ida Simonella appoggiata da Pd e Terzo Polo. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 ( LO SPECIALE ELEZIONI ).

Chi sono i candidati

Per il centrodestra corre Daniele Silvetti sostenuto da sette liste: Udc, Forza Italia, Silvetti sindaco per Ancona Protagonista, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Ancona, Rinasci Ancona - Civici e Solidali - Silvetti sindaco e Civitas Civici Salvi. Ida Simonella è la candidata del centrosinistra sostenuta da sei liste: Ancona Futura, Ancona-Diamoci del Noi, Pd, Riformisti Azione-Iv-Calenda-Simonella sindaco, Ancona Popolare-Centristi per Ancona e Repubblicani.

I risultati del primo turno

Al primo turno il candidato di centrodestra Daniele Silvetti ha ottenuto il 45,11% delle preferenze, mentre Ida Simonella il 41,28%.