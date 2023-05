In corso lo spoglio dei voti per stabilire chi sarà il prossimo sindaco della città marchigiana, dove gli elettori hanno votato ieri, 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi, dalle 7 alle 15. Sei i candidati in campo per prendere il posto della dem Valeria Mancinelli: Ida Simonella (centrosinistra), Enrico Sparapani (5S), Daniele Silvetti (centrodestra), Marco Battino (Ripartiamo dai giovani), Roberto Rubegni (Europa Verde), Francesco Rubini (Altra Idea di Città e Ancona città aperta). Affluenza definitiva al 54,95%

Urne chiuse e spoglio dei voti in corso ad Ancona, chiamata a eleggere il suo nuovo sindaco e a rinnovare il suo Consiglio comunale, come centinaia di altri Comuni italiani. In città l’affluenza definitiva è al 54,95%, mentre alle precedenti elezioni era stata al 54,60. I cittadini hanno votato ieri, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. Sei i nomi in lizza per prendere il posto della dem Valeria Mancinelli. Nel caso in cui nessuno riuscisse a portare a casa la maggioranza assoluta (50%+1) si andrà al ballottaggio. Le date da segnare per il secondo turno sono quelle di domenica 28 e lunedì 29 maggio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I RISULTATI).