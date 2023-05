Politica

Le prime elezioni politiche del 1948, come detto, videro un'affluenza del 92 per cento degli aventi diritto. Fino al 1979, l'affluenza fu sempre superiore al 90 per cento, raggiungendo picchi del 93,39 per cento il 20 giugno 1976. Nel 1983 si è scesi per la prima volta sotto il 90 per cento: l'affluenza si fermò all'88 per cento. Nelle tre tornate elettorali che seguirono, la percentuale dei votanti oscillò tra l'85 e l'89 per cento, per poi scendere all'83 per cento nel 1996 e all'81 per cento nel 2001