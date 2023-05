A metà mese si apre una nuova tornata di elezioni amministrative. Sono oltre 700 i Comuni coinvolti, sparsi su tutto il territorio. Nella maggior parte di questi si voterà il 14 e il 15 maggio, con gli eventuali ballottaggi già fissati per le giornate del 28 e del 29 maggio. In altri, invece, il primo turno si terrà direttamente a fine maggio. Secondo i dati forniti dal Viminale, gli elettori chiamate alle urne superano quota sei milioni, di cui molti nei 17 capoluoghi di provincia che andranno al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra questi ce ne sono sette che superano i 100mila abitanti: Ancona, l’unico capoluogo di Regione interessato dalle elezioni, Catania, Brescia, Latina, Siracusa, Terni e Vicenza.

Quando si vota per le elezioni comunali 2023

Come detto, la maggior parte dei Comuni coinvolti andrà alle urne nelle giornate di domenica 14 e di lunedì 15 maggio. Nei centri che superano i 15mila abitanti, nel caso in cui le votazioni non consegnassero subito la vittoria in mano a un candidato, i ballottaggi si terranno esattamente a due settimane dal primo voto, domenica 28 e lunedì 29 maggio. Si vota, in ogni Comune, dalle 7 alle 23 durante la domenica e dalle 7 alle 15 durante il lunedì. In Sardegna e in Sicilia il primo turno si tiene invece il 28 e il 29 maggio, quindi i ballottaggi scalano a domenica 11 e lunedì 12 giugno. Situazione ancora diversa per il Trentino-Alto Adige e il comune valdostano di Valtournenche, dove si vota domenica 21 maggio e il turno dell’eventuale ballottaggio è previsto per il 4 giugno.