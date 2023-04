3/8 ©Ansa

LA DICHIARAZIONE DI VITTORIA - “Udine ha scelto di cambiare. Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale”, sono state le prime parole di De Toni (qui in foto con il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini durante la campagna per la segreteria PD)

