Elezioni comunali Udine, De Toni vince il ballottaggio ed è sindaco

Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. L’ex rettore ha battuto al ballottaggio il sindaco uscente Pietro Fontanini. "Udine ha scelto di cambiare. Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale", le prima parole del nuovo sindaco. De Toni è sostenuto da una coalizione di centro sinistra con Terzo Polo e liste civiche e al ballottaggio ha avuto l'appoggio del M5s.

Le reazioni

"Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto", ha detto Ettore Rosato di Italia Viva, uno dei primi a commentare il voto.

"Finalmente a Udine si cambia. La soddisfazione non potrebbe essere più grande. Complimenti ad Alberto De Toni, il neosindaco", ha scritto invece Massimo Moretuzzo, già candidato presidente del Friuli Venezia Giulia per il centrosinistra. "L’elezione di Alberto De Toni sindaco di Udine ha un grande significato politico in questo momento di transizione. Una sinistra con cultura riformista, impersonata da personalità competenti e con senso del governo è ciò che serve per tornare a vincere". Così invece Pierluigi Castagnetti.