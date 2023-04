Leghista, iscritto al Carroccio da quando era ancora minorenne, Massimiliano Fedriga è il governatore del Friuli Venezia Giulia dal 2018 e riconfermato nel 2023. È nato a Verona il 2 luglio 1980 ma è cresciuto a Trieste. Nel 1995, a 15 anni, si iscrive all'allora Lega Nord, come si legge sulla pagina del presidente sul sito della Regione. Fedriga è laureato in scienze della comunicazione e ha poi conseguito anche un master in Gestione e analisi della comunicazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato come responsabile marketing per diverse aziende del Nordest. È sposato dal 2013 e ha due figli.