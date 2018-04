Friuli Venezia Giulia, affluenza sotto al 50%: in corso lo spoglio

E' in corso lo spoglio elettorale delle Regionali in Friuli Venezia Giulia, dove si è votato ieri, domenica 29 aprile, per decidere il nuovo governatore e la composizione dell’Assemblea regionale. L’affluenza definitiva alle urne si è attestata al 49,65%, secondo quanto comunicato dal Servizio elettorale regionale. Nel 2013, quando si votò in due giornate, l'affluenza definitiva fu del 50,48%. In questa tornata hanno votato 549.806 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L'affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 52,60% degli aventi diritto. Seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90)%. Friuli Venezia Giulia: affluenza finale oltre il 49%

Sfida a quattro

A sfidarsi per la successione a Deborah Serracchiani sono in quattro: Sergio Bolzonello del centrosinistra, Massimiliano Fedriga per il centrodestra, Alessandro Fraleoni Morgera per il Movimento 5 stelle e Sergio Cecotti per la lista Patto per l’Autonomia (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO).

Gli altri voti amministrativi e del referendum

Alla consultazione regionale hanno partecipato per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto - entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017. Oltre alle elezioni regionali, si rinnovano anche le amministrazioni di 19 comuni, di cui due - Udine e Sacile (Pordenone) - con oltre 15 mila abitanti. Gli elettori di quattro comuni si sono inoltre espressi su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi: quello di Aquileia, che nascerebbe dalla fusione di Aquileia e Terzo di Aquileia, e quello di Villa Raveo, dalla fusione di Raveo e Villa Santina.