Friuli Venezia Giulia, si vota fino alle 23. Domani lo spoglio

Seggi aperti in Friuli Venezia Giulia per il rinnovo degli organi regionali. Sono 1.107.425 - 535.318 uomini e 572.107 donne - gli aventi diritto di voto. Di questi, 156.166 sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nella circoscrizione di Trieste, secondo i dati diffusi dalla Regione, saranno chiamate ad eleggere Consiglio e Presidente della Regione 212.168 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Udine 410.617, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603. In totale, saranno 1.369 le sezioni aperte. A sfidarsi per la successione a Deborah Serracchiani sono in quattro: Sergio Bolzonello del centrosinistra, Massimiliano Fedriga per il centrodestra, Alessandro Fraleoni Morgera per il Movimento 5 stelle e Sergio Cecotti per la lista Patto per l’Autonomia (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO).

Lo spoglio domani alle 8

Alla consultazione regionale parteciperanno per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto - entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017. I seggi, aperti alle 7, si chiuderanno alle 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 del giorno successivo. Oltre alle elezioni regionali, si rinnovano anche le amministrazioni di 19 comuni, di cui due - Udine e Sacile (Pordenone) - con oltre 15 mila abitanti.

I referendum consultivi

Gli elettori di quattro comuni si esprimeranno poi su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi: quello di Aquileia, che nascerebbe dalla fusione di Aquileia e Terzo di Aquileia, e quello di Villa Raveo, dalla fusione di Raveo e Villa Santina. Gli elettori interessati alla consultazione, in base ai dati del blocco liste, sono 7.774, di cui 5.238 nei Comuni di Aquileia (2.838) e Terzo di Aquileia (2.400) e 2.536 nei Comuni di Raveo (462) e Villa Santina (2.074). Le ultime consultazioni regionali risalgono al 21-22 aprile 2013: dell'1.099.334 di aventi diritto al voto, si erano recati alle urne in 554.943, pari al 50,48%.