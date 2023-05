Il 14 e il 15 maggio 595 comuni italiani hanno votato per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale ( LO SPECIALE ). Di questi, 41 andranno al ballottaggio. Per quanto riguarda i capoluoghi, il primo turno si è concluso con la vittoria del centrodestra in quattro città - Sondrio, Treviso, Latina, Imperia - e del centrosinistra in due - Brescia e Teramo. Sette comuni capoluogo vanno invece al ballottaggio per eleggere i propri sindaci e il consiglio comunale. Il secondo turno delle elezioni è previsto il 28 e 29 maggio: si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli scrutini inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Come si vota e quali documenti servono

Come spiega il sito del ministero dell’Interno, “la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”. Per votare è necessario andare al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità. Il seggio in cui bisogna recarsi è indicato sulla tessera elettorale dove si trovano il numero e la sede della sezione a cui si è assegnati, il collegio e la circoscrizione di appartenenza. I documenti d’identità accettati sono, oltre alla carta d’identità, tutti quelli leggibili e con fotografia rilasciati dalla Pubblica amministrazione come patente, libretto di pensione, passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale e tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, se convalidata da un Comando militare. I documenti sono validi per votare anche se scaduti purché permettano l’identificazione dell’elettore.