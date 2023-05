Sono in totale 4 le municipalità andate al voto nelle due Regioni domenica 21 maggio: a Lona-Lases non si è riusciti ancora una volta a eleggere un sindaco mentre due vincitori sono stati già annunciati a Bresimo e Campo Tures. A Valtournanche, in Valle d’Aosta, l'affluenza è stata del 63,330% e lo spoglio è ancora in corso

Tre comuni in Trentino- Alto Adige e uno in Valle d’Aosta sono andati al voto domenica 21 maggio per eleggere il nuovo sindaco. I risultati non hanno avuto bisogno del ballottaggio, un’ipotesi remota che però si sarebbe verificata nel caso di pareggio assoluto di voti tra le liste presenti.

Il voto in Trentino-Alto Adige

In Trentino-Alto Adige i comuni andati al voto sono Campo Tures, in provincia di Bolzano, Bresimo e Lona-Lases, nel territorio di Trento. A Lona-Lases, dopo tre tentativi a vuoto, i cittadini non sono riusciti ancora una volta a eleggere un sindaco: questa volta era anche presente un candidato, Pasquale Borgomeo, un ex poliziotto. Essendoci però una sola lista era necessario raggiungere il 50% dei votanti, quorum fondamentale per rendere valide le elezioni. Tuttavia, sono andati a votare soltanto il 31,9% degli aventi diritto, 221 persone su 692. Questo significa che presto arriverà un nuovo commissario nel paesino della Val Cembra. Discorso diverso per Bresimo, dove è stato eletto il 57enne Ivo Dalla Torre, che prenderà il posto del sindaco Pozzatti, morto improvvisamente. A incoronarlo è stato il 64,4% dei votanti, che ha permesso di rendere valida un’elezione dove si era presentata soltanto una lista. Invece, a Campo Tures, è stato rieletto sindaco Josef Nöckler, che ha ottenuto il 65,4% dei voti con la lista civica "Taufers 2010". Un successo importante per il 62enne, revisore contabile in pensione, che non solo ha aumentato i consensi rispetto al 51,4% ottenuto nel 2020, quando era stato eletto per la prima volta, ma ha anche superato la Svp, che aveva candidato a sindaco Siegfried Stocker, fermatosi al 34,6% dei consensi, e responsabile della sua sfiducia da dicembre.