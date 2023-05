Si avvicinano le elezioni amministrative in Sicilia e Sardegna: i Comuni coinvolti nel voto andranno alle urne domenica 28 e lunedì 29 maggio. Gli eventuali ballottaggi nei centri con più di 15mila abitanti sono fissati, come sempre, a due settimane dal primo turno: si guarda quindi a domenica 11 e lunedì 12 giugno. In tutti i casi, nella prima giornata di voto le operazioni andranno avanti dalle 7 alle 23, nella seconda dalle 7 alle 15. I centri più grandi sono tutti siciliani: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa ( LE NEWS SULLE ELEZIONI COMUNALI - I COMUNI AL BALLOTTAGGIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - I SINDACI ELETTI AL PRIMO TURNO )

I candidati a Catania

Catania al momento è sotto la guida di Piero Mattei, commissario straordinario facente la funzione di sindaco. Sono sette i candidati che si sfidano per la carica di primo cittadino. Per il centrosinistra è in corsa Maurizio Caserta (Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Lista per Catania, Con Bianco per Catania, È l’ora del Popolo), mentre il centrodestra punta su Enrico Tarantino (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Tarantino sindaco, Prima l'Italia, Noi con la Sicilia, Grande Catania, Democrazia cristiana). In corsa per Palazzo degli Elefanti ci sono anche Vincenzo Drago (Socialismo democratico Psdi), Giuseppe Libera (Movimento popolare catanese), Gabriele Savoca (Sud chiama Nord e De Luca per Catania), Giuseppe Giuffrida (Catania risorse) e Lanfranco Zappalà (Lanfranco Zappalà).

I candidati a Ragusa

Sfida a quattro per Ragusa, dove si ripresenta il sindaco uscente Giuseppe Cassì. Questa volta l’ex sportivo non sarà però appoggiato da Fratelli d’Italia, come nel 2018, ma da una coalizione di liste civiche (Peppe CasSÌndaco, De Luca per Cassì, Ragusa Terra Madre, Ragusa Futura e Ragusa Prossima). Il centrodestra punta infatti tutto su Giovanni Cultrera (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ragusa in Movimento e Insieme). Diviso il centrosinistra: il Pd appoggia Riccardo Schininà – insieme a Generazione Demos, +Ragusa, Patto per Ragusa e Territorio – mentre i pentastellati sostengono Sergio Firrincieli, con il supporto anche della lista Siamo Comunità.