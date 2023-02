Amministrative, in Sicilia confermate le date del 28 e 29 maggio

Le date ufficiali sono quelle del 28 e del 29 maggio. Questi i giorni in cui in Sicilia si andrà al voto per le elezioni amministrative, così come già deciso dalla giunta locale lo scorso 2 febbraio. La conferma all'unanimità è arrivata dal governo Schifani nella seduta svoltasi nella giornata di ieri. Non ci sarà, dunque, nessun allineamento, con la tornata elettorale nazionale, prevista per il 14 e 15 maggio.