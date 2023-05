Urne chiuse e spoglio dei voti in corso per stabilire chi sarà il primo cittadino della città veneta: i cittadini hanno votato ieri, 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi, dalle 7 alle 15. Cinque i candidati che si sono sfidati, compreso il sindaco uscente Mario Conte (centrodestra). In campo anche Giorgio De Nardi (centrosinistra), Nicolò Rocco (Terzo Polo), Maurizio Mestriner (5S e Unione Popolare) e Luigino Rancan (Popolo della famiglia)

È iniziato lo spoglio dei voti a Treviso, dove si è votato per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Le urne si sono chiuse alle 15 di oggi: come in centinaia di altri Comuni italiani, gli elettori della città veneta hanno votato ieri, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. I nomi in lizza per la carica di primo cittadino erano in tutto cinque, compreso il sindaco uscente Mario Conte. Se nessuno di loro riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta (50%+1) si andrà al ballottaggio, in programma per domenica 28 e lunedì 29 maggio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).