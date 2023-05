Sono oltre 700 i Comuni che domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 voteranno per eleggere il loro nuovo sindaco e per rinnovare il loro Consiglio comunale. Tra questi c’è anche Treviso, dove i seggi, come altrove, domenica resteranno aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si passerà poi subito allo spoglio dei voti. In tutti i Comuni con più di 15mila abitanti, quindi anche a Treviso, per l’elezione diretta è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta (50%+1). Se nessuno dei cinque candidati arrivasse alla quota richiesta, domenica 28 e lunedì 29 maggio si andrà al ballottaggio (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).