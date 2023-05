Chiuse le urne, è in corso lo spoglio dei voti per stabilire chi sarà il primo cittadino della città lombarda. Si è votato ieri, 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. Quattro le proposte: il centrosinistra ha puntato sulla vicesindaca attuale, Laura Castelletti; il centrodestra su Fabio Rolfi. Alessandro Lucà si è presentato con il sostegno di M5S, Unione Popolare e Partito Comunista Italiano. La lista civica Maddalena ha appoggiato Alessandro Maccabelli. Affluenza definitiva al 57,84%

Urne chiuse, è adesso in corso lo spoglio dei voti anche a Brescia. La città lombarda è tra gli oltre 700 Comuni italiani coinvolti nella tornata di amministrative che si è tenuta dalle 7 alle 23 di ieri, domenica 14 maggio, e dalle 7 alle 15 di oggi. In città l’affluenza definitiva è al 57,84%, mentre alle precedenti elezioni era stata al 57,41. Quattro i candidati, tra cui la vicesindaca uscente di centrosinistra Laura Castelletti, che dallo scorso marzo ha preso le redini di Palazzo della Loggia dopo che il sindaco Emilio Del Bono è stato eletto consigliere regionale ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I RISULTATI ).

Chi erano i candidati sindaco a Brescia

Oltre a Castelletti, a sfidarsi per la carica da sindaco si è presentato anche Alessandro Lucà, (MoVimento Cinque Stelle, Unione Popolare e Partito Comunista Italiano). Per il centrodestra è sceso in campo Fabio Rolfi, già vicesindaco ai tempi della giunta Paroli. In corsa, sostenuto dalla lista civica Maddalena, anche Alessandro Maccabelli.