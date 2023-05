Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio, mentre lunedì 15 maggio si potrà votare dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio. Quattro i nomi in corsa per la carica di primo cittadino

I candidati sindaco a Brescia sono quattro. C’è Laura Castelletti, attuale vicesindaco, sostenuta dal centrosinistra. Poi c’è Alessandro Lucà, per la coalizione di Unione Popolare e Partito Comunista Italiano con il Movimento 5 Stelle. Corre anche Alessandro Maccabelli, sostenuto dalla lista civica Maddalena. Infine, Fabio Rolfi per il centrodestra, già vicesindaco a Brescia ai tempi della giunta Paroli.

Come si vota a Brescia

Brescia è un capoluogo di Provincia e ha più di 50mila abitanti. Per questo motivo, per essere eletto al primo turno, un candidato sindaco deve ottenere almeno il 50% + uno dei voti. In caso contrario sarà necessario andare a un secondo turno di ballottaggio che si terrà fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. È possibile barrare sulla scheda il nome del candidato sindaco per votare soltanto lui, oppure apporre una X anche sul simbolo di una delle liste che lo sostiene. Mentre sui candidati consiglieri comunali, si possono esprimere al massimo due preferenze (uno di sesso maschile e l'altro femminile). Si può anche optare per il voto disgiunto.