È iniziato lo spoglio delle votazioni a Latina dove a sfidarsi per le elezioni comunali sono due candidati. Il nuovo primo cittadino verrà scelto al primo turno e non ci sarà quindi nessun ballottaggio. L'affluenza è stata del 57,92%, in diminuzione rispetto alle elezioni precedenti quando era stata del 61,18% (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).