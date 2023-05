Elezioni comunali, Brescia al Csx, Cdx trionfa a Treviso e Latina

Politica

Elezioni comunali 2023, i capoluoghi che andranno al ballottaggio

Non in tutte le città un candidato ha ottenuto almeno il 50% + 1 dei voti necessari per essere eletto al primo turno. Da Ancona a Brindisi, passando per Massa, Siena, Terni e Vicenza, in diversi casi sarà necessario tornare alle urne: ecco chi si sfiderà tra due settimane

ANCONA - Ancona, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata elettorale e fortino del centrosinistra, avrà bisogno del ballottaggio per sapere chi sarà il prossimo sindaco. A contendersi la carica saranno i candidati Daniele Silvetti del centrodestra - in vantaggio al primo turno - e Ida Simonella sostenuta da Pd e Terzo Polo