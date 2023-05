Affluenza a picco alle amministrative. Alle 23 di ieri ha votato il 46,5%, in calo di 14 punti rispetto alle precedenti elezioni omologhe. I seggi sono aperti anche oggi dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Si vota in 595 comuni, tra cui Ancona e 13 capoluoghi di provincia. Gli eventuali ballottaggi nei Comuni con più di 15mila abitanti sono fissati per domenica 28 e lunedì 29 maggio. Nelle Regioni a Statuto speciale il voto è posticipato: in Trentino e in Valle d'Aosta si va alle urne il 21 maggio, in Sicilia e in Sardegna il 28 e il 29 maggio.

