Elezioni comunali, ballottaggio a Terni: candidati e come votare

Chi sono i candidati

Il centrodestra corre con l'assessore comunale al Bilancio Orlando Masselli, sostenuto dalle liste Giorgia Meloni Per Masselli Sindaco, Fratelli D’Italia, Lista Civica Terni Civica, Liberali E Riformisti Nuovo Psi, Forza Italia Berlusconi Per Terni, Lega Salvini Terni, Terni Masselli Sindaco e Terni Protagonista. Quello che sembrava un outsider, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, può contare su quattro liste a supporto: Alternativa Popolare, Con Bandecchi per Terni, Terni per Loro - Bandecchi, Noi con Terni - Bandecchi Sindaco.

I risultati del primo turno

Al primo turno entrambi i candidati si sono fermati ben lontani dal 50%. Orlando Masselli, sostenuto dal centrodestra, si è fermato al 35,81%. Stefano Bandecchi, Alternativa popolare, ha raccolto il 28,14% delle preferenze. Sono rimasti fuori dal secondo turno la coalizione con il Pd guidata da José Maria Kenny, 21,94%, e quella del Movimento 5 stelle con Claudio Fiorelli candidato sindaco, 10,82%.