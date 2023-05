A sfidarsi sono Orlando Masselli per il centrodestra, Josè Maria Kenny per il centrosinistra, Claudio Fiorelli per M5S e sinistra, Stefano Bandecchi per Alternativa popolare, Silvia Tobia per Potere al popolo, Paolo Cianfoni per l'Alleanza degli Innovatori e Emanuele Fiorini con la sua lista civica

È cominciato lo spoglio per le elezioni comunali a Terni dove si sono sfidati sette candidati sostenuti da 20 liste. Se nessuno dovesse ottenere il 50% più uno dei voti si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati. (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).

L'affluenza

La percentuale dei votanti a Terni, il comune più grande tra quelli interessati alle amministrative in Umbria, si attesta vicino al dato nazionale (62 per cento). E' stata infatti del 56,87 secondo il dato definitivo fornito dal portale del Ministero dell'Interno, in calo comunque del 2,57 rispetto al 2018. Andamento analogo a Terni quello registrato in provincia di Perugia. A Corciano si sono recati alle urne il 55,29 per cento degli aventi diritto, mentre erano stati il 57,92 nella precedente tornata, e a Umbertide, il 69,81 per cento, 70,36 nel 2018. Si tratta dei due centri nei quali è teoricamente possibile il ballottaggio. Il dato complessivo dell'affluenza nei sei comuni della provincia interessati al voto (in quattro il sindaco sarà eletto con il turno singolo) è stato 62,10 contro il 63,71 del voto precedente.