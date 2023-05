1/10 ©IPA/Fotogramma

Il 14 e il 15 maggio si torna alle urne in diverse città italiane per le elezioni comunali (gli eventuali ballottaggi sono già fissati per le giornate del 28 e del 29 maggio). Secondo i dati forniti dal Viminale, gli elettori chiamati alle urne superano quota 6 milioni, di cui molti nei 17 capoluoghi di provincia che andranno al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Ancona è l’unico capoluogo di Regione. Ecco tutto quello che c'è da sapere e come votare

Elezioni Comunali di maggio 2023: date e città. Tutto quello che c'è da sapere