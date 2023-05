Elezioni comunali, ballottaggio a Vicenza: candidati e come votare

Nella città veneta si torna a votare per il secondo turno delle Amministrative domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15. In corsa ci sono il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai e quello del centrodestra Francesco Rucco: al primo turno Possamai si era fermato al 46,23% e Rucco, sindaco uscente, al 44,06%

Vicenza torna alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali. Dopo il primo turno del 14 e 15 maggio, i cittadini della città veneta sono chiamati di nuovo ai seggi domenica 28 e lunedì 29 maggio per scegliere al ballottaggio il nuovo sindaco. Nessuno dei candidati, infatti, nella prima tornata è riuscito a ottenere il 50% più uno dei voti. A sfidarsi sono il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai e quello del centrodestra Francesco Rucco. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 ( LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI DEL PRIMO TURNO ).

Chi sono i candidati

I candidati sono Giacomo Possamai e Francesco Rucco. Possamai, capogruppo del Pd nel Consiglio regionale veneto, è sostenuto da sei liste: Partito democratico, Europa Verde-Si Sinistra Italiana-Coalizione Civica, Possamai Sindaco, Azione - Italia Viva, Da Adesso In Poi-Vinova, Lista Tosetto Ripartiamo Da Vicenza. Rucco, sindaco uscente, è sostenuto da quattro liste: Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Rucco sindaco. Per il ballottaggio nessun apparentamento ufficiale per Possamai, mentre Rucco ha siglato un apparentamento con Claudio Cicero (sostenuto dalla lista Cicero Impegno A 360°).