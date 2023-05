Urne chiuse e spoglio dei voti in corso a Vicenza, chiamata a eleggere il suo nuovo sindaco e a rinnovare il suo Consiglio comunale, come centinaia di altri Comuni italiani. In città l’affluenza definitiva è al 54,19%, mentre alle precedenti elezioni era al 55,8. I cittadini hanno votato ieri, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. Sette i nomi in lizza per la poltrona di primo cittadino. Nel caso in cui nessuno riuscisse a portare a casa la maggioranza assoluta (50%+1) si andrà al ballottaggio. Le date da segnare per il secondo turno sono quelle di domenica 28 e lunedì 29 maggio ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I RISULTATI ).

Chi erano i 7 candidati a Vicenza

Per questa tornata elettorale si sono presentati 7 candidati a Vicenza. Tra di loro anche il sindaco uscente Francesco Rucco, sostenuto dal centrodestra. Nel 2018 vinse al primo turno superando il 50% per poche centinaia di voti. C’è poi Giacomo Possamai, capogruppo Dem in Regione, sostenuto dal Pd, a da 4 civiche. Inoltre in lizza due ex assessori dell’area di centrodestra, Claudio Cicero (lista civica "Impegno a 360°") e Lucio Zoppello (lista civica "Rigeneriamo Vicenza Insieme”). E ancora Edoardo Bortolotto, per il M5S. L’unica donna in lizza è Annarita Simone, con la civica "La Comune", che raccoglie le sigle di Unione Popolare, Pci e Partito del Sud. Il settimo candidato, con la civica "Contiamoci!", è un medico, Stefano Crescioli, senza precedenti in politica.