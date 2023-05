Domenica 14 e lunedì 15 maggio la città chiamata al voto per scegliere il nuovo primo cittadino e rinnovare il Consiglio comunale. Si vota domenica dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. Nel caso in cui nessuno dei candidati riuscisse a ottenere la maggioranza dei voti al primo turno, si terrà il ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio. Sette i nomi in corsa

Chi sono i 7 candidati a Vicenza

I candidati per questa tornata elettorale a Vicenza sono 7. Tra di loro c'è anche il sindaco uscente Francesco Rucco, sostenuto dal centrodestra. Nel 2018 vinse al primo turno superando il 50% per poche centinaia di voti. C’è poi Giacomo Possamai, capogruppo Dem in Regione, sostenuto dal Pd, a da 4 civiche. Inoltre corrono due ex assessori dell’area di centrodestra, Claudio Cicero (lista civica "Impegno a 360°") e Lucio Zoppello (lista civica "Rigeneriamo Vicenza Insieme”). C’è poi Edoardo Bortolotto, per il M5S. Unica donna in lizza Annarita Simone, con la civica "La Comune", che raccoglie le sigle di Unione Popolare, Pci e Partito del Sud. Il settimo candidato, con la civica "Contiamoci!", è un medico, Stefano Crescioli, senza precedenti in politica.