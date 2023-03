Vicenza, inaugurata la statua di Paolo Rossi davanti allo stadio Menti

5/11 Instagram L.R. Vicenza

“Avevamo promesso che avremmo completato la piazza dedicata a Pablito e ci siamo riusciti, ha detto il sindaco Rucco a margine della cerimonia. "Abbiamo voluto fortemente conferire la cittadinanza onoraria a Paolo per quello che ha fatto non solo per Vicenza ma per il mondo, sia dentro sia fuori dal campo da calcio, sancendo ufficialmente il legame indissolubile con la città. Questa statua a lui dedicata in uno spazio particolarmente amato dai cittadini lo ricorderà per sempre”, ha spiegato (nella foto, da sinistra: Rucco e Sepe)