2/13 ©Ansa

L’Italia arrivò in Spagna con un carico di polemiche non indifferente: l’eco degli scandali, che aveva colpito il nostro calcio a inizio decennio, non si era sopito e uno dei protagonisti scelti dal ct Enzo Bearzot era proprio Paolo Rossi, centravanti della Juventus, che veniva da una sospensione di due anni. Per questo i giornali italiani rimproveravano al ct di non aver chiamato né Evaristo Beccalossi né Roberto Pruzzo, centravanti della Roma e capocannoniere quell’anno

GUARDA IL VIDEO: 1982 ANDATA E RITORNO: lo speciale (seconda parte)