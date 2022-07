“11 luglio 1982”, racconto a fumetti del trionfo Mondiale dell'Italia

Paolo Castaldi, autore della graphic novel, racconta la storia di una famiglia che, salita su un treno per raggiungere la Sicilia, vive lo svolgersi della partita di Madrid ascoltando nelle radioline la cronaca sportiva. Le illustrazioni appariranno anche all’interno dello speciale di Sky TG24 “1982 Andata e Ritorno”, in onda sabato 9 luglio alle 21 ascolta articolo Condividi

Rossi, Tardelli e Altobelli: tre reti alla Germania Ovest, terzo Mondiale in bacheca. L’11 luglio 2022 si celebra il quarantennale del trionfo azzurro nel Campionato mondiale di calcio del 1982 in Spagna. Un evento rimasto nella storia sportiva - e non solo - del Paese, a cui Sky TG24 dedica lo speciale “1982 Andata e Ritorno” in onda sabato 9 luglio alle 21. E a cui è dedicata anche la grapich novel “11 luglio 1982”, firmata da Paolo Castaldi, le cui illustrazioni appariranno anche all’interno dello speciale.

La graphic novel “11 luglio 1982” vedi anche 1982 ANDATA E RITORNO: lo speciale di Sky TG24 sul Mondiale di Spagna La vittoria del Mondiale del 1982 ha rappresentato per l’Italia un momento di condivisione capace di superare le differenze tra generazioni, paesi e città, nord e sud. Paolo Castaldi lo racconta in “11 luglio 1982” (edito da Feltrinelli Comics) attraverso la vicenda di una famiglia che, salita su un treno per raggiungere la Sicilia, vive lo svolgersi della partita di Madrid ascoltando nelle radioline la cronaca sportiva, le grida di esultanza per i gol, le azioni decisive, i volti dei passeggeri trepidanti per l’attesa. Stazione dopo stazione, un chilometro dopo l’altro, si legge il racconto di una vittoria insperata, capace di unire il Paese intero in una festa che ha il sapore di una rinascita.

Chi è Paolo Castaldi leggi anche Mondiale '82, come un volo di andata e ritorno nella nostra memoria Paolo Castaldi è l’autore della graphic novel "Diego Armando Maradona", con cui ha raccontato a fumetti uno dei più noti miti del calcio. Fra le sue opere, pubblicate in vari Paesi del mondo, “Etenesh. L’odissea di una migrante”, “Gian Maria Volonté”, “Pugni. Storie di boxe” e “Allen Mayer”. Per Feltrinelli Comics ha pubblicato “Zlatan. Un viaggio dove comincia il mito” (2018), “L’ora X. Una storia di Lotta Continua” (2019), tratta da una sceneggiatura di Erri De Luca scritta con Cosimo Damiano Damato, e “La buona novella” (2020), su testi di Fabrizio De André. Ha inoltre illustrato i volumi “Ti racconto i campioni del Milan”, “Ti racconto i campioni della Juventus” e “Ti racconto i campioni della Roma” (Gribaudo).

Lo speciale di Sky TG24 "1982 Andata e Ritorno" vedi anche Mondiali 1982, cosa fanno oggi i giocatori dell'Italia campione Quarant’anni dopo la vittoria dell’Italia al Mondiale del 1982, Sky TG24 fa un viaggio nel tempo, all’Italia di quegli anni, con lo speciale "1982 Andata e Ritorno". E lo fa a bordo dell’aereo che riportò a Roma il presidente della Repubblica Sandro Pertini e i campioni del mondo – attorno al tavolino dove si celebrò la memorabile partita a carte tra l’allora capo dello Stato, il commissario tecnico Bearzot, il capitano Dino Zoff e Franco Causio. Lì il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis incontra Beppe Bergomi, campione del mondo nell'82, l'economista Carlo Cottarelli e lo scrittore Giacomo Papi. Lo speciale andrà in prima TV sabato 9 luglio alle 21 su Sky TG24. Inoltre, lunedì 11 luglio, il canale 202 di Sky diventerà Sky Sport Calcio - ITALIA MUNDIAL 1982-2022 con, per tutto il giorno, una programmazione dedicata alla celebrazione della vittoria di Spagna ’82 e dei protagonisti che la resero tale.