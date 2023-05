Elezioni comunali, ballottaggio a Brindisi: i candidati e come votare

Anche nella città pugliese si torna a votare per il secondo turno delle Amministrative domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15. In corsa ci sono il candidato del centrodestra unito Giuseppe Marchionna e quello di Pd e M5S Roberto Fusco: al primo turno il primo si era fermato al 44%, il secondo al 33,32%

Brindisi torna alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali. Dopo il primo turno del 14 e 15 maggio, i cittadini della città pugliese sono chiamati di nuovo ai seggi domenica 28 e lunedì 29 maggio per scegliere al ballottaggio il nuovo sindaco. Nessuno dei candidati, infatti, nella prima tornata è riuscito a ottenere il 50% più uno dei voti. A sfidarsi sono il candidato del centrodestra unito Giuseppe Marchionna e quello di Pd e M5S Roberto Fusco. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 ( LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI DEL PRIMO TURNO ).

Chi sono i candidati

I candidati sono Giuseppe Marchionna e Roberto Fusco. Marchionna, già sindaco dal 1990 al 1992, è sostenuto da sei liste: Forza Italia, Lega Salvini Puglia, Partito Repubblicano Italiano, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Casa Dei Moderati-Unione Di Centro-Brindisi Idea 2030, Marchionna sindaco. Fusco, candidato non eletto al Senato alle ultime Politiche all'uninominale, è sostenuto da cinque liste: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno Per Brindisi, Ora tocca a noi, Roberto Fusco sindaco. Per il ballottaggio non ci sono stati apparentamenti ufficiali.