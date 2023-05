L'affluenza è stata del 57,62%. A sfidarsi sono il sindaco uscente Riccardo Rossi con la lista Brindisi Bene Comune - Alleanza Verdi Sinistra, Roberto Fusco, sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Marchionna, che ha l'appoggio di Forza Italia, Fratelli D'Italia e Lega, e Pasquale Luperti, sostenuto dalle liste Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina ascolta articolo Condividi

È iniziato lo spoglio delle votazioni a Brindisi dove a sfidarsi per le elezioni comunali sono quattro candidati. Per l’elezione del sindaco al primo turno è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta, 50%+1. Se nessuno dei quattro candidati dovesse arrivare alla quota richiesta, domenica 28 e lunedì 29 maggio si andrà al ballottaggio tra i due più votati. L'affluenza a Brindisi è stata del 57,62%, in diminuzione rispetto alle elezioni precedenti quando era stata del 60,74% (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).

Chi sono i candidati A Brindisi ci sono quattro candidati alla carica di sindaco mentre le liste che li sostengono sono 14. Riccardo Rossi, sindaco uscente, corre per un secondo mandato con la lista Brindisi Bene Comune - Alleanza Verdi Sinistra. Il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle sostengono Roberto Fusco, candidato non eletto al Senato alle ultime Politiche all'uninominale. È sostenuto anche da Impegno per Brindisi, Fusco sindaco e Ora tocca a noi. Per il centrodestra c'è Giuseppe Marchionna, che è già stato sindaco dal 1990 al 1992, con il sostegno di Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lega, Casa dei Moderati, Partito Repubblicano e Marchionna Sindaco. Il quarto candidato è Pasquale Luperti, sostenuto dalle liste Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina. leggi anche Elezioni comunali 2023, spoglio in corso. Affluenza al 59%. LIVE

L'affluenza in Puglia Fino alle 15 di oggi in Puglia ha votato il 66,61% degli aventi diritto per le elezioni di 51 sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. L'affluenza maggiore si è registrata in provincia di Taranto con il 70,22%, segue quella di Lecce con il 68,19%, poi Bari (63,71%), Brindisi (62,89%), la provincia Barletta-Andria-Trani (61,91%) e il Foggiano con il 56,64% di affluenza.