Elezioni comunali, ballottaggio a Pisa: candidati e come votare

Chi sono i candidati

Per il centrodestra corre il sindaco uscente Michele Conti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia - Udc - Pli, Lega Conti Sindaco, Pisa Punto Zero, Pesciatini per Pisa e Pisa al Centro Conti Sindaco. L’avversario è Paolo Martinelli (Ps, M5S, La Città delle Persone, Sinistra Unita per Pisa e Riformisti per Pisa).

I risultati del primo turno

Al primo turno Michele Conti, sostenuto dal centrodestra unito e da tre liste civiche, si è fermato al 49,96%. Il candidato sindaco del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Paolo Martinelli, ha raccolto il 41,12% delle preferenze.