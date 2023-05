Spoglio dei voti in corso per stabilire il nuovo primo cittadino. Si è votato ieri, 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi, dalle 7 alle 15. Erano sei i candidati che si sono sfidati. Il centrodestra ha riproposto l'attuale sindaco, Michele Conti. Cinque Stelle e dem hanno fatto fronte comune e hanno proposto Paolo Martinelli. In lizza anche Alexandre Dei, Francesco Auletta, Edoardo Polacco e Rita Mariotti. Affluenza definitiva al 56,43%

È iniziato lo spoglio dei voti a Pisa, dove si è votato per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Come in centinaia di altri Comuni italiani, gli abitanti della città toscana hanno votato ieri, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. In città l’affluenza definitiva è al 56,43%, mentre alle precedenti elezioni era stata al 58,58. Erano sei i candidati che si sono sfidati. Tra questi anche l’attuale primo cittadino di Pisa, Michele Conti. Se nessun nome porterà a casa la maggioranza assoluta (50%+1) si andrà al ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I RISULTATI ).

Chi erano i candidati sindaco a Pisa

Il centrodestra ha quindi continuato a puntare su Conti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia – Udc - Pli, Lega Conti Sindaco, Pisa Punto Zero, Pesciatini per Pisa e Pisa al Centro Conti Sindaco. Pentastellati e dem hanno fatto fronte comune e hanno appoggiato Paolo Martinelli (insieme a La Città delle Persone, Sinistra Unita per Pisa e Riformisti per Pisa). Si sono fatti avanti per sfidarli Alexandre Dei (lista Patto Civico 2023), Francesco Auletta (Unione Popolare e Una città in comune), Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana) e Rita Mariotti (lista civica Rita Mariotti sindaco).