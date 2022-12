Addio al bonus di 500 euro per i diciottenni voluto dal governo Renzi, e risorse dirottate al sostegno del mondo dello spettacolo e della cultura. E' uno dei molti emendamenti della maggioranza alla manovra. In tutto sono oltre tremila, sugli argomenti più disparati, quelli che potrebbero arrivare già oggi in commissione Bilancio, che dovrà decidere sulla loro ammissibilità. La premier Giorgia Meloni annuncia una serie di modifiche volte a sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle aree più critiche. Intanto, con il via libera di Berlino alla ratifica del Mes, il fondo europeo 'salva Stati', l'Italia resta l'unico Paese della zona euro a non aver ancora approvato la riforma, che per decollare richiede l'unanimità.