Superbonus, più tempo a disposizione dei condomini per godere del 110%

Più tempo per i condomini per iniziare i lavori di ristrutturazione e vedersi riconosciuto il beneficio del 110%. E intanto il conto per lo Stato lievita a 63,9 miliardi di euro. LO SKYWALL

Il governo sembra intenzionato a riaprire i termini per la presentazione delle domande al superbonus 110% per i condomini. Per accedere alla detrazione piena ed evitare che scenda al 90% nel 2023, i condomini hanno infatti dovuto approvare i lavori di ristrutturazione in assemblea e presentare successivamente entro il 25 novembre la comunicazione di inizio lavori (tecnicamente, Cilas). Un termine che ora potrebbe essere rimandato a fine anno.

Più tempo per l'inizio dei lavori dei condomini



Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, ha detto che "la data anticipata al 25 novembre, rispetto al 31 dicembre, sta creando disagi alle famiglie e noi chiediamo che lo Stato mantenga gli impegni: quindi per noi bisogna valutare di riaprire la finestra per rendere la vita più facile" a quanti sono coinvolti.

La maggioranza dovrebbe procedere presentando un emendamento al decreto legge Aiuti-quater, in discussione in Parlamento. Per tutti gli altri condomini la detrazione scenderà dunque al 90% l'anno prossimo, così come per le abitazioni unifamiliari. Rimarrà invece al 110% lo sconto per le villette singole in cui sono già stati portati a termine un terzo dei lavori e di proprietà di famiglie con un reddito Isee inferiore a 15mila euro.