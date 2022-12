Governo, si lavora su Manovra e nodo Superbonus: le ipotesi sul tavolo

5/8 ©Ansa

IVA E BONUS SUD - Il viceministro Leo, in tema Manovra, apre anche un altro fronte: "Dovremo andare a rivedere l'Iva" perché "abbiamo tante anomalie, tante impostazioni che non sono in linea con le direttive comunitarie". Intanto Forza Italia si dice rassicurata dalle parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha annunciato la proroga in Manovra del "bonus Sud", ovvero il credito di imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno

