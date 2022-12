7/8 ©IPA/Fotogramma

IN COSA CONSISTE L’EMENDAMENTO – L’idea è quella di sbloccare i crediti già maturati, e rimasti incagliati, attraverso gli F24. Gli F24 presi in carico dalle banche per conto dei loro clienti dovrebbero essere pagati in parte tramite i crediti fiscali in pancia agli istituti. Un passaggio indifferente per chi paga, che però libererebbe rapidamente capienza fiscale: gli F24 pesano tra i 400 e i 500 miliardi ogni anno. Ogni punto percentuale di questa operazione consentirebbe di liberare, allora, capienza per 4-5 miliardi