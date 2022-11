Superbonus, FdI: “Proroga termini Cilas e sblocco dei crediti”

Economia

In occasione dell’audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato per la conversione del decreto Aiuti quater, le diverse sigle relative al mondo dell’edilizia hanno proposto alcuni suggerimenti al governo per migliorare il tanto discusso contributo edilizio, che la compagine guidata da Giorgia Meloni vorrebbe profondamente rivedere a partire dal 2023

IL SUGGERIMENTO DI CNA – La Confederazione nazionale artigianato ha messo in evidenza che si tratta della sedicesima modifica normativa in due anni e mezzo, oltre alle 11 modifiche sulle regole per lo sconto in fattura e cessione del credito. Si chiede che il termine per la presentazione della Cila venga allungato al 31 gennaio 2023 rispetto al 25 novembre 2022 previsto dal decreto