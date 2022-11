6/9 ©IPA/Fotogramma

RISPARMIO E TEMPI DILATATI - La riduzione del Superbonus farà risparmiare allo Stato 4,5 miliardi di euro, come riportato nella relazione tecnica del decreto Aiuti quater in discussione in Senato, supponendo che i lavori condominiali si ridurranno del 20% a causa del minor incentivo. L’ultimo decreto aiuti prevede anche più tempo per le villette unifamiliari per usufruire del Superbonus al 110%: per coloro che hanno effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre 2022, il termine viene esteso fino al 31 marzo. Costo totale: 270,3 milioni di euro

Superbonus, il governo pensa a cessione dei crediti fino a 10 anni