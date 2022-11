7/10 ©Ansa

COSA CAMBIA PER I CONTRIBUENTI - Sul fronte della compensazione non cambia nulla, comunque, per i contribuenti interessati al Superbonus. In questo caso, infatti, la detrazione può essere sempre e solo ripartita in quattro anni. Il testo del decreto, infatti, non interviene in questo senso. A beneficiare della ripartizione in dieci anni saranno probabilmente soltanto le operazioni già chiuse al 10 novembre, per le quali i cessionari o i fornitori che non hanno optato per la cessione del credito potranno dividere i crediti acquistati fino a dieci quote