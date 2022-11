Superbonus, Abi-Ance: "Governo intervenga o crisi liquidità"

Economia

Superbonus, cosa succede ora? Ecco le ipotesi

Il ministro dell’Economia ha evidenziato come il contributo statale per la riqualificazione edilizia degli edifici sia piuttosto iniquo, ma ha anche sottolineato come sia necessario immaginare un'operazione simile anche per scuole e ospedali. Mentre Poste Italiane decide di sospendere l’accettazione di nuove domande per la cessione dei crediti, i sindacati di categoria denunciano la speculazione alle spalle delle imprese

“I bonus edilizi stanno causando rilevanti maggiori oneri rispetto alle stime. L'incremento, sulla base delle informazioni al primo settembre, segnala uno scostamento complessivo di 37,8 miliardi sull'intero periodo di previsione. In questo modo si pregiudicano altri interventi”. Così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha aperto ad una possibile modifica di tutti i bonus edilizi e in particolare del Superbonus

COSA HA DETTO SUL SUPERBONUS – Le parole sono chiare. “Il superbonus sarà rivisto in modo selettivo, perché il governo non ritiene equo destinare una così ingente massa di risorse ad una limitatissima fetta dei cittadini. Non sottovaluto il contributo che ha dato la misura in una fase particolarmente critica dell'economia, ma è tempo per una riflessione comune”, ha dichiarato il ministro