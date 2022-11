7/11 ©IPA/Fotogramma

Il quotidiano di via Solferino parla poi della possibilità che con la nuova aliquota si riducano i margini di beneficio per gli italiani con redditi medio-bassi. Ad esempio: applicando l’aliquota del 90% a interventi dal valore complessivo di 50mila euro, dalla banca si possono ottenere in quattro anni 38mila euro. I restanti 12mila restano quindi a carico degli inquilini. A questi bisogna comunque aggiungere le spese che non sono detraibili, come quelle per gli interessi prestito ponte