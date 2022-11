Superbonus 2023, chi potrà accedere all’incentivo sulle villette

4/8 ©IPA/Fotogramma

E CHI NON HA RISPETTATO LE SCADENZE? - Su questo, però, va chiarito che il Decreto legge disciplina una proroga per chi già ha rispettato il requisito del 30% a fine settembre. Non c’è nessuna possibilità di entrare in questa casistica per chi non sia arrivato in tempo a quella scadenza. Chi non ha rispettato quel paletto - va ricordato - può portare in detrazione al 110% solo le spese effettuate fino al 30 giugno, utilizzando per i mesi successivi gli altri bonus ordinari. Su questo punto, il decreto-legge non interviene

