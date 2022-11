Superbonus, più tempo per incassare i crediti: le ultime ipotesi

9/9 ©IPA/Fotogramma

IN DETTAGLIO - Il numero totale di asseverazioni sfiora le 327mila, contro le 307mila di fine settembre. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è pari a 38,3 miliardi di euro, pari a quasi il 70% dei lavori realizzati, mentre le detrazioni maturate per i lavori conclusi a carico dello Stato ammontano a 42,2 miliardi. In particolare, per i condomini, il numero di asseverazioni è superiore a 40mila, per investimenti totali a quota 24,1 miliardi di euro e un investimento medio di circa 594mila euro

Bonus edilizi e per la casa: quando scadono le agevolazioni in vigore