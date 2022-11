Superbonus e bonus casa: cessione del credito costa di più, conviene?

7/11 ©IPA/Fotogramma

Anche La Repubblica fa esempi simili: per il Superbonus, spiega, Poste offre l'85,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato per i crediti in recupero in 4 anni, quindi 94 € per ogni 110 € di bonus; per altri interventi con scadenza a 5 anni si può avere l'84,5%, ossia 84,5 € per ogni 100 € di credito d’imposta; per le detrazioni con scadenza a 10 anni si potranno avere 70 € ogni 100 € di credito. Prima si potevano ottenere pure 102 € a fronte dei 110 € di credito d’imposta riconosciuto dal Superbonus e per i bonus a 10 anni era riconosciuto anche l’80%